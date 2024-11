Sport.quotidiano.net - Hockey pista femminile Serie A. Sasco, si comincia. Sfida al Trissino

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Dopo una lunghissima attesa parte anche il campionatodiA, presenti, oltre allaRotellistica Scandianese, anche il Matera, il, il Valdagno e il Viareggio, con le lucane ancora una volta favorite per la conquista dello scudetto. In casaè cambiato molto, a partire dal tecnico che non è più Massimo Barbieri (rimasto ad allenare laB), ma Valeria Calia (foto), 37 anni, giocatrice-allenatrice, oltre che capitana. "Sono molto contenta di questo incarico anche - dice Valeria - ringrazio Massimo e la società per la fiducia: ho accettato subito di buon grado e in questa nuova esperienza darò tutta me stessa. Conosco l’ambiente essendo già da molti anni parte di questo gruppo; siamo pronte per la stagione, anche se già dall’esordio non sarà facile".