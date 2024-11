Ilrestodelcarlino.it - Europauditorium: saltato il concerto di Ligabue

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Una serata di grande attesa si è trasformata in delusione per i fan di Luciano, che ieri sera si erano recati al Teatroper assistere allo spettacolo del tour ’in Teatro - dedicato a noi’: l’evento è stato infatti cancellato a pochi minuti dall’inizio a causa di un’improvvisa indisposizione del cantante emiliano, colpito da un’influenza che gli ha impedito di esibirsi. L’annuncio è giunto tramite un comunicato affisso all’ingresso del teatro: ’Ilè rimandato, a breve sarà comunicata la data di recupero. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Per maggiori informazioni, consultare il sito friendspartners.it.’. Nel suo tour il ’Liga’ propone ogni sera una scaletta diversa, con perle nascoste della sua carriera e le hit più amate dal pubblico, ed era perciò ununico nel suo genere, e molto atteso dal pubblico.