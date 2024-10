Napoli, Meret: ”Grazie al lavoro di squadra siamo la migliore difesa del campionato” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli, Meret: “Politano è importantissimo, ci sta dando una grande mano, siamo la miglior difesa del campionato Grazie al lavoro di squadra, Atalanta? Conte curerà ogni dettaglio, vogliamo vincerle tutte, Courtois è il portiere più forte” A Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Alex Meret, portiere del Napoli: “Uscita su Musah? Sono interventi difficili e rischiosi, bisogna calcolare bene il tempo e le distanze. Sullo stop lui si è allungato palla e ho deciso di chiuderlo in uscita bassa ed è andata bene, mi ha colpito sul piede e abbiamo sbrogliato una situazione che poteva esser pericolosa. Sono situazioni sulle quali si lavora anche in settimana. Terzotemponapoli.com - Napoli, Meret: ”Grazie al lavoro di squadra siamo la migliore difesa del campionato” Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024): “Politano è importantissimo, ci sta dando una grande mano,la migliordelaldi, Atalanta? Conte curerà ogni dettaglio, vogliamo vincerle tutte, Courtois è il portiere più forte” A Radio CRC, radio partner della SSC, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Alex, portiere del: “Uscita su Musah? Sono interventi difficili e rischiosi, bisogna calcolare bene il tempo e le distanze. Sullo stop lui si è allungato palla e ho deciso di chiuderlo in uscita bassa ed è andata bene, mi ha colpito sul piede e abbiamo sbrogliato una situazione che poteva esser pericolosa. Sono situazioni sulle quali si lavora anche in settimana.

Napoli, Meret: “Miglior difesa grazie a lavoro di squadra”

Napoli, Meret: "Siamo in fiducia e vogliamo vincerle tutte. A cominciare dall'Atalanta"

Napoli inarrestabile anche grazie a Meret: è diventato il miglior portiere della Serie A

Napoli, dopo la vittoria col Milan si pensa al futuro: rinnovo vicino per Meret

