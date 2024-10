Unlimitednews.it - Gibellina nominata Capitale italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –è la prima città” con il progetto intitolato “Portami il futuro”. Al Ministero della Cultura, stamane, si è svolta la cerimonia di proclamazione per l’assegnazione del titolo per il. Insieme al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sono intervenuti il Direttore generale Creatività, Angelo Piero Cappello, e in collegamento video la Presidente della Giuria, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.”L’ambito riconoscimento godrà di un importante finanziamento di un milione di euro per la realizzazione di attività e progetti nel campo. Questa istituzione è la conferma della grande vitalità della culturae della necessità di valorizzare il settorein continuo movimento”, ha spiegato Giuli.