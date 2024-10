Notizie.com - Data pagamento NASPI novembre: quando arriverà l’accredito INPS

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei prossimi giorni verranno erogati i pagamenti relativi alla mensilità didellaarriveranno gli importi per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Si avvicinano i pagamenti relativi alla mensilità diper i percettori diche verranno erogati nei prossimi giorni dall’. L’indennità è destinata a quei lavoratori, con contratto subordinato, che hanno perso l’impiego involontariamente.(Notizie.com)Le date non sono stabilite ogni mese in maniera precisa, ma l’erogazione può variare in base alla presentazione della domanda che può avvenire in vari modi, sia telematicamente che rivolgendosi ad un patronato. Gli importi, però, arriveranno anche per il mese dientro un determinato intervallo di tempo.