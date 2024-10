Urso: “Rafforzare economia del mare, green e digitale grandi opportunità” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo Shipday 2024 in corso a Napoli “è un'occasione per valorizzare il ruolo strategico del trasporto marittimo, per futuro della flotta e del comparto marittimo italiano”. Si apre così il videomessaggio con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha salutato i lavori dell'assemblea di Confitarma. Nel Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo Shipday 2024 in corso a Napoli “è un'occasione per valorizzare il ruolo strategico del trasporto marittimo, per futuro della flotta e del comparto marittimo italiano”. Si apre così il videomessaggio con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha salutato i lavori dell'assemblea di Confitarma. Nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "del, green e digitale grandi opportunità"; Inps, Vittimberga: “In Campania come in Italia aumenta occupazione buona e stabile”; Space&Blue,: Italia leader nelle economie del futuro; Meloni e il ministroal form Italia – Libia; Presentato Libro Verde per la politica industriale "Made in Italy 2030"; Tripoli, Meloni eal Business Forum Italia-Libia: l'arrivo della premier; Leggi >>>

Urso: "Rafforzare economia del mare, green e digitale grandi opportunità"

(msn.com)

(Adnkronos) - Lo Shipday 2024 in corso a Napoli “è un'occasione per valorizzare il ruolo strategico del trasporto marittimo, per futuro della flotta e del comparto marittimo italiano”. Si apre così il ...

Urso: "Ecco come cambierà il Made in Italy entro il 2030"

(msn.com)

Il Libro Verde, presentato dal ministro ministro delle Imprese e del Made in Italy, delinea la futura politica industriale italiana con 15 obiettivi, tra cui la tutela del Made in Italy, il ritorno al ...

XII Rapporto nazionale sull'Economia del mare

(adnkronos.com)

Urso: “Economia del mare ed economia dello spazio sono nodali nello sviluppo di nuove tecnologie, con ricadute in altri settori produttivi. Perciò in Italia da un lato sarà supportata l ...

Chiara Petrolini sul primo neonato sepolto: “Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino”

(ilfattoquotidiano.it)

“Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino”. Sono parole di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere ...