Spara da una stanza d'hotel ad Atlanta: panico in strada, arrestato dalla polizia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diversi colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti nel pomeriggio di martedì 29 ottobre al Four Seasons hotel di Atlanta, nello Stato americano della Georgia. Il dipartimento di polizia di Atlanta e la SWAT sono arrivati ??all'hotel intorno alle 14:30 (ora locale) per indagare sull'uomo barricato nel suo appartamento, nel quartiere Midtown, che aveva iniziato a Sparare attraverso i muri, la porta e dal balcone. La polizia ha creato un perimetro attorno all'hotel e ha ordinato un avviso di riparo in luogo sicuro per i residenti nelle vicinanze. Le autorità hanno chiuso diverse strade principali. L'uomo armato, alla fine, è stato arrestato dalla polizia e messo in custodia. Liberoquotidiano.it - Spara da una stanza d'hotel ad Atlanta: panico in strada, arrestato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diversi colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti nel pomeriggio di martedì 29 ottobre al Four Seasonsdi, nello Stato americano della Georgia. Il dipartimento didie la SWAT sono arrivati ??all'intorno alle 14:30 (ora locale) per indagare sull'uomo barricato nel suo appartamento, nel quartiere Midtown, che aveva iniziato are attraverso i muri, la porta e dal balcone. Laha creato un perimetro attorno all'e ha ordinato un avviso di riparo in luogo sicuro per i residenti nelle vicinanze. Le autorità hanno chiuso diverse strade principali. L'uomo armato, alla fine, è statoe messo in custodia.

