Presidio dei lavoratori a Quarrata. Con le tende e il fuoco: “Avanti a oltranza”. Il sindaco tra gli operai (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quarrata (Pistoia), 30 ottobre 2024 – Secondo giorno di sciopero ieri nei tre stabilimenti di Quarrata della Vot International, l’azienda a conduzione cinese dove lunedì un operaio pakistano è stato aggredito, dopo che si era rivolto al sindacato per protestare contro i pesanti orari di lavoro, che secondo quanto riferito dal sindacato Sudd Cobas e da alcuni dipendenti, perlopiù pakistani, vanno dalle 12 alle 14 ore giornaliere. La protesta ieri si è spostata in via Giotto, di fronte a una delle tre fabbriche del gruppo, dove si producono materassi e divani. Nel piazzale dAvanti alla fabbrica i manifestanti che partecipano al Presidio hanno montato delle tende da campeggio e acceso un fuoco. La protesta – è stato spiegato – andrà Avanti a oltranza. Sul posto ieri mattina è arrivato anche il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti. Lanazione.it - Presidio dei lavoratori a Quarrata. Con le tende e il fuoco: “Avanti a oltranza”. Il sindaco tra gli operai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Pistoia), 30 ottobre 2024 – Secondo giorno di sciopero ieri nei tre stabilimenti didella Vot International, l’azienda a conduzione cinese dove lunedì uno pakistano è stato aggredito, dopo che si era rivolto al sindacato per protestare contro i pesanti orari di lavoro, che secondo quanto riferito dal sindacato Sudd Cobas e da alcuni dipendenti, perlopiù pakistani, vanno dalle 12 alle 14 ore giornaliere. La protesta ieri si è spostata in via Giotto, di fronte a una delle tre fabbriche del gruppo, dove si producono materassi e divani. Nel piazzale dalla fabbrica i manifestanti che partecipano alhanno montato delleda campeggio e acceso un. La protesta – è stato spiegato – andrà. Sul posto ieri mattina è arrivato anche ildi, Gabriele Romiti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Presidio dei lavoratori a Quarrata. Con le tende e il fuoco: “Avanti a oltranza”. Il sindaco tra gli operai; Minacciati e senza diritti; Quarrata, lavoratori in sciopero dopo le bastonate a un collega: "Qui si produce per Mondo Convenienza"; Operaio aggredito per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero; Operario aggredito, prosegue il presidio Cobas; “Sei stato al sindacato”, operaio preso a bastonate nella Piana toscana; Leggi >>>

Presidio dei lavoratori a Quarrata. Con le tende e il fuoco: “Avanti a oltranza”. Il sindaco tra gli operai

(lanazione.it)

Nel piazzale davanti alla fabbrica i manifestanti che partecipano al presidio hanno montato delle ... per far sentire la vicinanza della città di Quarrata e dell’amministrazione comunale in primo ...

Operaio aggredito per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero

(controradio.it)

Operaio aggredito a Quarrata (Pistoia) per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero. 'Adesione alta, violenza contro chi rivendica i propri diritti'.

Quarrata, operaio pakistano bastonato in fabbrica: «Sappiamo che sei stato al sindacato»

(corrierefiorentino.corriere.it)

Dopo Seano, nuova aggressione a Quarrata. L’azienda era già finita sotto ispezione «Sappiamo che sei stato al sindacato», poi le bastonate. Stavolta l’aggressione è avvenuta a Quarrata, ma il copione ...

?? Quarrata, operaio tessile aggredito a bastonate dopo essersi rivolto a sindacato

(controradio.it)

Stavolta l’aggressione a colpi di bastone è avvenuta a Quarrata in provincia di Pistoia. Ma il copione è sempre lo stesso: operai pakistani che protestano ...