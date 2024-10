Kamala Harris lancia "Freedom Town". La corsa per la Casa Bianca sbarca su Fortnite (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il team elettorale dem ha creato una mappa a tema dove vengono approfonditi i principali temi del programma dell'attuale vicepresidente Ilgiornale.it - Kamala Harris lancia "Freedom Town". La corsa per la Casa Bianca sbarca su Fortnite Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il team elettorale dem ha creato una mappa a tema dove vengono approfonditi i principali temi del programma dell'attuale vicepresidente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Kamala Harris lancia "Freedom Town". La corsa per la Casa Bianca sbarca su Fortnite; Kamala Harris lancia il primo spot elettorale: "Scegli la liberta'"; Kamala Harris utilizza “Freedom” di Beyoncé come inno per la sua campagna presidenziale: analisi e ...; Kamala Harris lancia il suo primo annuncio elettorale: 'We choose freedom'; Kamala Harris lancia la sua campagna elettorale con Freedom di Beyoncé; Kamala Harris lancia lo slogan: Scegliamo la libertà ; Leggi >>>

Elezioni Usa 2024, Kamala Harris: «Trump vuole il potere assoluto, ora voltiamo pagina»

(ilmattino.it)

C’è un forte potere simbolico nella scelta di Kamala Harris di tornare all’Ellipse di Washington, il luogo in cui poco meno di quattro anni fa, il 6 gennaio 2021, Donald ...

A Washington l’evento clou della campagna di Kamala Harris: “Voltiamo pagina, serve una nuova generazione di leader”

(informazione.it)

WASHINGTON «Questo è il voto più importante a cui avete mai partecipato: la scelta è fra la libertà per ogni americano o il caos e le divisioni di Donald Trump». Va dritta al punto Kamala Harris, quan ...

Stati Uniti, la campagna elettorale entra nei videogiochi: la mappa di Kamala Harris su Fortnite

(fanpage.it)

Il prossimo 5 novembre gli Stati Uniti dovranno votare alle elezioni presidenziali tra Kamala Harris e Donald Trump ...

Usa 2024, Kamala Harris punta sui videogiochi con una "mappa" su Fortnite

(tgcom24.mediaset.it)

La vicepresidente punta sui videogiochi per attirare i giovani in vista delle elezioni Usa 2024, estendendo la sua campagna con una mappa su Fortnite.