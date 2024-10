Sanità, Schillaci risponde alle critiche dei medici: “Vorrei accontentarli ma ci sono criticità” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministro ha voluto ricordare la situazione al limite della catastrofe a cui deve tentare di trovare una soluzione, allo stesso tempo rispettando le volontà di medici e infermieri; le risorse sono minime e gli interventi sono numerosi, nonostante ciò Schillaci ha ricordato come pian piano i primi risultati in positivo si stiano osservando L'articolo Sanità, Schillaci risponde alle critiche dei medici: “Vorrei accontentarli ma ci sono criticità” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sanità, Schillaci risponde alle critiche dei medici: “Vorrei accontentarli ma ci sono criticità” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il ministro ha voluto ricordare la situazione al limite della catastrofe a cui deve tentare di trovare una soluzione, allo stesso tempo rispettando le volontà die infermieri; le risorseminime e gli interventinumerosi, nonostante ciòha ricordato come pian piano i primi risultati in positivo si stiano osservando L'articolodei: “ma ci” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità,critiche dei medici: "Vorrei accontentarli ma ci sono criticità"; Piano per oltre 30mila assunzioni in Sanità: priorità agli infermieri; Sanità.bacchetta le Regioni: "non hanno ancora speso i soldi dati dal governo precedente"; Sanità,: "In manovra 'ci sono abbastanza risorse', oggi a Napoli per incontrare medici"; Orazio: “Servono più risorse per il servizio sanitario. A Giorgetti chiederò soldi per le assunzion…;, in manovra chiesti i fondi per attrarre gli specializzandi (compatibilmente con il Mef). Poi: linee guida sui gettonisti pronte a diventare operative; Leggi >>>

Schillaci: 'Non litigo con i medici, a lavoro su flat tax'

(ansa.it)

Sono medico anche io e non litigo con nessuno - ha commentato così lo sciopero del 20 novembre, il ministro della Salute Orazio Schillaci -. Stiamo studiando con il ministro Giorgetti il modo per ...

Sanità. Schillaci bacchetta le Regioni: “non hanno ancora speso i soldi dati dal governo precedente”

(altovicentinonline.it)

Doppia stilettata alle Regioni, ma anche alle forze politiche che chiedono più risorse nella manovra per la sanità da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Parlando coi giornalisti, a mar ...

Manovra, Meloni risponde alle critiche sui fondi alla sanità: “Falsità, in due anni +6,4 miliardi”

(dire.it)

Così Giorgia Meloni, su X, risponde alle critiche ricevute dalle opposizioni sui fondi ... Conte si è poi rivolto al ministro della Sanità, Schillaci: ” Sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti ...

Sanità, l'attacco di Schillaci: “Giani deve spendere bene i soldi che gli son stati dati, poi vediamo”

(firenzetoday.it)

Il ministro della salute risponde così al presidente della Toscana che lamenta mancanza di fondi. E attacca le decisioni del governo Renzi ...