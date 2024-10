Non è quello il motivo Grande Fratello Eleonora fuori per la famiglia ma sulla porta si sente altro

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)Cecere non è più una concorrente del. La riccia del trio delle Non è la Rai ha lasciato inaspettatamente la casa nel corso della decima puntata del reality, dopo la sorpresa del marito. Lunedì 28 ottobre, tra una confessione e uno sfogo di Shaila Gatta, che in Spagna ha ufficializzato la sua relazione con Lorenzo Spolverato,ha rivisto Luigi, il padre delle sue bambine. Prima di abbracciarla, le ha scritto una lettera in cui le spiegava di sentire la sua mancanza e di essere in difficoltà nell’affrontare tutto da solo: “Sento di essere stato un buon padre e di aver fatto il possibile in questi giorni, anche di più, ma ci manchi troppo. Non sai neanche quanto”, le ha detto.