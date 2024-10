Tvzap.it - Neonato trovato morto, nuovo caso choc dopo Chiara Petrolini: cosa si sospetta

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Social.si. Undi cronaca nera, che ricorda alla mente la storia di, la 22enne che ha seppellito nel giardino di casa sua a a Vignale di Traversetolo due figli appena nati, sta sconvolgendo l’Italia intera. Unche era stato partorito in casa è statoquesta mattina in un’abitazione in provincia di Padova. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti.