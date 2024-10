Capuano lascia il Foggia: dimissioni irrevocabili, ha rinunciato agli emolumenti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cinque punti in cinque partite, frutto di due pareggi, una vittoria e due sconfitte: è terminato con questo bilancio, dopo nemmeno un mese, l'esperienza di Eziolino Capuano sulla panchina del Calcio Foggia 1920, che ha comunicato di aver preso atto delle dimissioni di mister - sottolineando che Foggiatoday.it - Capuano lascia il Foggia: dimissioni irrevocabili, ha rinunciato agli emolumenti Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cinque punti in cinque partite, frutto di due pareggi, una vittoria e due sconfitte: è terminato con questo bilancio, dopo nemmeno un mese, l'esperienza di Eziolinosulla panchina del Calcio1920, che ha comunicato di aver preso atto delledi mister - sottolineando che

Capuano lascia il Foggia: dimissioni irrevocabili, ha rinunciato agli emolumenti

