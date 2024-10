Un disperso per maltempo in Sardegna, alluvioni tra Piemonte e Liguria: autostrada A6 Torino-Savona interrotta (Di domenica 27 ottobre 2024) Il maltempo continua a fare danni, mentre in Sardegna c'è anche un disperso. La A6 Torino-Savona è bloccata per frana, mentre la Liguria affoga Notizie.virgilio.it - Un disperso per maltempo in Sardegna, alluvioni tra Piemonte e Liguria: autostrada A6 Torino-Savona interrotta Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilcontinua a fare danni, mentre inc'è anche un. La A6è bloccata per frana, mentre laaffoga

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un disperso per maltempo in Sardegna, alluvioni tra Piemonte e Liguria: autostrada A6 Torino-Savona interrotta - Il maltempo continua a fare danni, mentre in Sardegna c'è anche un disperso. La A6 Torino-Savona è interrotta per frana, mentre la Liguria affoga ... (notizie.virgilio.it)

Maltempo in Sardegna, alluvioni e disagi - È uno dei ragazzi del gruppo sorpreso dal maltempo a Monte Arcosu, l'oasi del Wwf nel sud Sardegna, il disperso che i vigili del fuoco con l'elicottero e squadre a terra stanno… Leggi ... (informazione.it)

Sardegna in ginocchio per il maltempo. E c'è un disperso sul monte Arcosu - Sono ancora in corso nel Sud Sardegna le ricerche di un giovane disperso nell’area di Monte Arcosu , dove nella notte era stato sorpreso dalle forti piogge ... (gazzettadelsud.it)

Alluvione in sud Sardegna: ricerche per un disperso - Ore di grande paura nell’agro di Nuxis, dove una persona risulta dispersa a causa del maltempo. Vigili del fuoco al lavoro con anche il gruppo Speleo Alpino Fluviale. Attualmente in volo anche… Leggi ... (informazione.it)