Sono qui per caso Acquisti al volo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tiene al guinzaglio il suo cane uscendo da un negozio per animali, Alessandra Genari, di Cervia: "Vengo a Forlì saltuariamente e fino ad oggi non sapevo dell’esistenza di quest’area commerciale – spiega –. Mi trovavo in città per consultare un veterinario e, una volta terminata la visita,finita qui per, confondendo la strada per il ritorno". Un’uscita sbagliata alla rotonda, ed ecco stagliarsi i negozi di Formì che hanno invitato Alessandra a fare uno stop non previsto: "Ho deciso di fermarmi a fare un giro e un acquisto al. Per quello che ho potuto vedere mi sembra che ci sia una buona offerta commerciale. Oggi non avevo tanto tempo, ma sicuramente mi riprometto di tornare con più calma per fare un po’ di shopping".