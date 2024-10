Convention di Forza Italia, si parla già di uno Schifani bis alla Regione (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mia ricandidatura? Penso a risolvere i problemi dei siciliani, come i termovalorizzatori e la siccità. Per ora sono concentrato su questo". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, alla Convention di Forza Italia organizzata a Santa Flavia. "Quello di una mia eventuale Messinatoday.it - Convention di Forza Italia, si parla già di uno Schifani bis alla Regione Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mia ricandidatura? Penso a risolvere i problemi dei siciliani, come i termovalorizzatori e la siccità. Per ora sono concentrato su questo". Lo ha detto il presidente della, Renatodiorganizzata a Santa Flavia. "Quello di una mia eventuale

