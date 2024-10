Come se la passa lo smart working in Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa settimana sono stati pubblicati i dati elaborati dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano che ci aiutano a guardare dall’alto l’evoluzione del lavoro agile in Italia. Dalle fasi più acute della pandemia a oggi, il numero dei lavoratori che svolgono la loro attività almeno parzialmente in smart working si è quasi dimezzato. Mentre nel 2020 oltre sei milioni e mezzo di dipendenti hanno svolto il proprio lavoro in modalità agile, oggi i lavoratori smart sono “appena” tre milioni e mezzo. Se riduciamo il periodo di confronto allo scorso anno, però, notiamo una minima variazione rispetto al 2023 con dei numeri sostanzialmente identici che fanno pensare a una normalizzazione del fenomeno. Lo smart working nelle organizzazioni più complesse sembra essere un fenomeno irreversibile. Linkiesta.it - Come se la passa lo smart working in Italia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Questa settimana sono stati pubblicati i dati elaborati dall’Osservatorio sullodel Politecnico di Milano che ci aiutano a guardare dall’alto l’evoluzione del lavoro agile in. Dalle fasi più acute della pandemia a oggi, il numero dei lavoratori che svolgono la loro attività almeno parzialmente insi è quasi dimezzato. Mentre nel 2020 oltre sei milioni e mezzo di dipendenti hanno svolto il proprio lavoro in modalità agile, oggi i lavoratorisono “appena” tre milioni e mezzo. Se riduciamo il periodo di confronto allo scorso anno, però, notiamo una minima variazione rispetto al 2023 con dei numeri sostanzialmente identici che fanno pensare a una normalizzazione del fenomeno. Lonelle organizzazioni più complesse sembra essere un fenomeno irreversibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come se la passa lo smart working in Italia - Questa settimana sono stati pubblicati i dati elaborati dall’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano che ci aiutano a guardare dall’alto l’evoluzione del lavoro agile in Italia. Dalle fasi più acute della pandemia a oggi, il ... (Linkiesta.it)

I nuovi rischi : "Smart working a doppio taglio" - Internet delle cose, intelligenza artificiale, cloud, robotica, realtà aumentata, produzione additiva e piattaforme online stanno cambiando il modo di lavorare, ridefinendo il futuro del lavoro, la tipologia dei posti del lavoro, la loro ... (Ilgiorno.it)

Maltempo Emilia Romagna - nuova allerta meteo - scuole chiuse e smart working a Bologna - ipotesi porte chiuse per partita contro Milan - Per la giornata di domani si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà, inoltre, vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità L'allerta meteo torna ancora una ... (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo Emilia Romagna - nuova allerta meteo - scuole chiuse e smart working a Bologna - ipotesi porte chiuse per partita con Milan - Per la giornata di domani si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e sarà, inoltre, vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi fino al superamento delle situazioni di criticità L'allerta meteo torna ancora una ... (Ilgiornaleditalia.it)