“Cultura sotto attacco delle destre, dal loro arrivo solo tagli senza pietà”: parla Caso (M5S) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra i settori colpiti dai tagli senza pietà della Manovra c’è sicuramente quello della conoscenza e dell’istruzione. Antonio Caso, capogruppo M5S in commissione Cultura alla Camera, questo governo ha fatto suo il motto attribuito ad un noto ministro di qualche anno fa, ovvero “Con la Cultura non si mangia”? “Per tutto quello che sta accadendo al ministero della Cultura targato Meloni possiamo dire che con la Cultura della destra si mangia, si ride e si piange. Il Ministero è stato trasformato in una succursale del ‘Grande Fratello’. Prima Sgarbi, poi Sangiuliano ed ora il Caso Giuli-Spano. Davvero tutto molto triste e deprimente”. Lanotiziagiornale.it - “Cultura sotto attacco delle destre, dal loro arrivo solo tagli senza pietà”: parla Caso (M5S) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra i settori colpiti daidella Manovra c’è sicuramente quello della conoscenza e dell’istruzione. Antonio, capogruppo M5S in commissionealla Camera, questo governo ha fatto suo il motto attribuito ad un noto ministro di qualche anno fa, ovvero “Con lanon si mangia”? “Per tutto quello che sta accadendo al ministero dellatargato Meloni possiamo dire che con ladella destra si mangia, si ride e si piange. Il Ministero è stato trasformato in una succursale del ‘Grande Fratello’. Prima Sgarbi, poi Sangiuliano ed ora ilGiuli-Spano. Davvero tutto molto triste e deprimente”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea partecipata del circolo PD di Tagliacozzo : focus su sanità e cultura locale - Facebook WhatsApp Twitter Un incontro molto partecipato ha caratterizzato l’assemblea del circolo PD di Tagliacozzo, tenutasi nei giorni scorsi. Durante l’evento, sono stati approfonditi temi cruciali per la comunità, che spaziano dalla sanità ... (Gaeta.it)

La battaglia legale per documentare e punire il genocidio culturale russo in Ucraina - Dopo il 2022 si sono moltiplicate in Ucraina le iniziative per documentare i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle truppe di occupazione russe. La procura generale di Kyjiv si è mobilitata per raccogliere prove dei massacri, da Bucha ... (Linkiesta.it)

La battaglia legale per documentare e punire il genocidio culturale russo in Ucraina - Dopo il 2022 si sono moltiplicate in Ucraina le iniziative per documentare i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle truppe di occupazione russe. La procura generale di Kyjiv si è mobilitata per raccogliere prove dei massacri, da Bucha ... (Linkiesta.it)

La battaglia legale per documentare e punire il genocidio culturale russo in Ucraina - Dopo il 2022 si sono moltiplicate in Ucraina le iniziative per documentare i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle truppe di occupazione russe. La procura generale di Kyjiv si è mobilitata per raccogliere prove dei massacri, da Bucha ... (Linkiesta.it)