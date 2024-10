Cosa c’è da vedere nel nuovo museo del design italiano della Triennale? (Di venerdì 25 ottobre 2024) «A Milano non c’è ancora un museo d’arte contemporanea. E manca anche quello della moda. Ecco perché noi siamo diventati un luogo di interferenze dove il design dialoga con le altre discipline». Stefano Boeri, presidente di Triennale ha inaugurato, con queste parole, il nuovo percorso espositivo del museo del design italiano. È un omaggio alla creatività di Milano, secondo l'assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Alessia Cappello «perché Milano è riconosciuta in qualsiasi parte del mondo la casa della moda e del design. E Triennale facendo dialogare queste due discipline, insieme alla grafica e all'arte, racconta la storia della nostra città». Gqitalia.it - Cosa c’è da vedere nel nuovo museo del design italiano della Triennale? Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «A Milano non c’è ancora und’arte contemporanea. E manca anche quellomoda. Ecco perché noi siamo diventati un luogo di interferenze dove ildialoga con le altre discipline». Stefano Boeri, presidente diha inaugurato, con queste parole, ilpercorso espositivo deldel. È un omaggio alla creatività di Milano, secondo l'assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Alessia Cappello «perché Milano è riconosciuta in qualsiasi parte del mondo la casamoda e del. Efacendo dialogare queste due discipline, insieme alla grafica e all'arte, racconta la storianostra città».

