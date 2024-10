BIG X, la decima edizione Bari International Gender Festival: arti performative, cinema, danza e teatro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto è pronto per il ritorno, nel capoluogo pugliese, del Bari International Gender Festival (BIG), Festival multidisciplinare e transfemminista incentrato sulle differenze di genere, identità e orientamenti sessuali. La manifestazione, dal 31 ottobre al 30 novembre, porterà grandi nomi Baritoday.it - BIG X, la decima edizione Bari International Gender Festival: arti performative, cinema, danza e teatro Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto è pronto per il ritorno, nel capoluogo pugliese, del(BIG),multidisciplinare e transfemminista incentrato sulle differenze di genere, identità e orientamenti sessuali. La manifestazione, dal 31 ottobre al 30 novembre, porterà grandi nomi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sulmona International Film Festival : Lillo Petrolo e Cristiano Godano tra gli ospiti d’onore - Facebook WhatsApp Twitter L’attesissimo Sulmona International Film Festival torna per la sua 42esima edizione, in programma dal 6 al 9 novembre nella storica città d’arte peligna. I riflettori saranno puntati su due figure di spicco del ... (Gaeta.it)

Giovedì all’Università Parthenope al via la terza edizione dell’International Sport Film Festival - Giovedì 24 ottobre, gli atleti paralimpici Angela Procida (bronzo a Parigi 2024), Vincenzo Boni (bronzo a Rio 2016) e Gerardo Valentino Acito (studente atleta dell’Università Parthenope) incontreranno gli studenti dell’Università Parthenope in ... (Ilnapolista.it)

Successo per la 25ª edizione dell’International Circus Festival of Italy : artisti da tutto il mondo in scena a Latina - Facebook WhatsApp Twitter Dal 17 al 21 ottobre, Latina ha ospitato la 25ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, un evento che ha attratto più di 100 artisti provenienti da 18 nazioni. Durante cinque giorni di spettacolo, il ... (Gaeta.it)

Gaeta / Visioni Corte International Short Film Festival - tutti i vincitori della tredicesima edizione - GAETA – “Une nuit particulière” del regista francese Enzo Martinez si aggiudica il premio come miglior opera nella sezione “Sguardi dal mondo” e fa incetta di altri riconoscimenti, tra cui miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attrice ... (Temporeale.info)