Seattle, 15enne stermina la famiglia e viene arrestato. Unica sopravvissuta la sorella (Di giovedì 24 ottobre 2024) Orrore a Seattle, negli Stati Uniti. Nella mattina di lunedì 21 ottobre, un 15enne ha compiuto una strage in famiglia, uccidendo i genitori e i suoi tre fratelli, tutti minorenni. L’Unica sopravvissuta è la sorella di 11 anni, attualmente ricoverata in ospedale ma dichiarata fuori pericolo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la tragedia si è consumata all’interno di una villa dal valore di 2 milioni di dollari situata nel quartiere esclusivo di Lake Alice, alla periferia di Seattle. La polizia è intervenuta all’alba, in seguito a numerose chiamate al 911 che segnalavano spari provenienti dall’abitazione. Al loro arrivo, gli agenti hanno rinvenuto cinque corpi senza vita. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo ha detto che si ipotizza un caso di violenza domestica. Ilfattoquotidiano.it - Seattle, 15enne stermina la famiglia e viene arrestato. Unica sopravvissuta la sorella Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Orrore a, negli Stati Uniti. Nella mattina di lunedì 21 ottobre, unha compiuto una strage in, uccidendo i genitori e i suoi tre fratelli, tutti minorenni. L’è ladi 11 anni, attualmente ricoverata in ospedale ma dichiarata fuori pericolo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la tragedia si è consumata all’interno di una villa dal valore di 2 milioni di dollari situata nel quartiere esclusivo di Lake Alice, alla periferia di. La polizia è intervenuta all’alba, in seguito a numerose chiamate al 911 che segnalavano spari provenienti dall’abitazione. Al loro arrivo, gli agenti hanno rinvenuto cinque corpi senza vita. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo ha detto che si ipotizza un caso di violenza domestica.

