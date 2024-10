Restare in salute più a lungo è un sogno realizzabile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Se parliamo di longevità, è facile concentrare unicamente l'attenzione sul fattore dell'età, cioè pensare solo che più alto è il numero e meglio è. È molto importante, invece, riflettere anche su come Restare in salute e attivi negli ultimi decenni di vita. «A cosa serve vivere cento anni se ne passi venti tra letto e poltrona in una casa di riposo?», sostiene Leslie Kenny, fondatrice della startup Oxford Healthspan, e co-ideatrice di un progetto sulla longevità della Oxford University. Gqitalia.it - Restare in salute più a lungo è un sogno realizzabile Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Se parliamo di longevità, è facile concentrare unicamente l'attenzione sul fattore dell'età, cioè pensare solo che più alto è il numero e meglio è. È molto importante, invece, riflettere anche su comeine attivi negli ultimi decenni di vita. «A cosa serve vivere cento anni se ne passi venti tra letto e poltrona in una casa di riposo?», sostiene Leslie Kenny, fondatrice della startup Oxford Healthspan, e co-ideatrice di un progetto sulla longevità della Oxford University.

