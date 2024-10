Mani al collo del rivale fino a farlo svenire quindi le minacce con metodo mafioso | arrestato giovane pontino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Fermato dai Carabinieri con l’Accusa di Aggressione a Latina Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ventenne locale. Il, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale a causa di precedenti penali, è statocon accuse di lesioni personali eaggravate dal. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, a seguito di indagini che hanno portato a galla dettagli agghiaccianti riguardo all’aggressione. Secondo le ricostruzioni, il ventenne avrebbe infastidito alcune ragazze che si trovavano in compagnia della vittima, per poi avvicinarsi a quest’ultima con la scusa di “parlare”.