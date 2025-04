Juventusnews24.com - Kelly Juve ha aperto il canale: ecco quali potrebbero essere i prossimi affari col Newcastle. I quattro nomi sul tavolo

di RedazionentusNews24hailcol. Isulin vista della sessione estivaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del calciomercato, che lo scorso gennaio ha bussato alla porta delper prendere Lloyde sopperire così alle tante assenze in difesa.Questo colpo potrebbe averilper altriin futuro. Da Gatti a Vlahovic fino a Douglas Luiz: tutti giocatori che lapotrebbe utilizzare per affondare il colpo Sandro Tonali, primo nome per il centrocampo bianconero.Leggi suntusnews24.com