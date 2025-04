Sport.quotidiano.net - Pettorina numero 19 per il campione d’Europa con la Nazionale di Mancini. Bonucci fra i 10mila della Mezza Maratona. L’ex difensore: "Da Maranello a Londra»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se l’obiettivo era quello di passare inosservato, Leonardoè quasi riuscito nell’intento di mischiarsi completamente fra i diecimila partecipanti che, sabato, hanno corso lad’Italia daa Modena. Certo, nonostante il cappellino nero ben calato in testa e gli occhialoni da sole a specchio, per i più fisionomisti – e per coloro che sono al correntenuova carriera di runner delJuventus e– qualche indizio c’era: siccome ogni partecipante, sul pettorale, aveva il proprio nome, ecco comparire, sul suo, Leonardo. Ancora troppo poco per unire i puntini, ma un ulteriore indizio lo forniva ilche sovrastava il nome, vale a dire il 19, gentilmente concessogli dagli organizzatori (che non hanno minimamente accennato alla sua presenza, nemmeno ex post), lo stesso che ha accompagnato la parte più significativasua vicenda calcistica.