Calhanoglu pronto agli straordinari! Da solo in Milan-Inter – TS

Hakandovrà fare gliin occasione di, semifinale d’andata di Coppa Italia. Il motivo riguarda le assenze dei suoi sostituti, l’analisi di Tuttosport.TITOLARE – Hakansarà ovviamente il titolare in cabina di regia per la partita tra, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il turco sta salendo di condizione e pian piano si rivede finalmente l’efficienza ammirata nella scorsa stagione. Contro l’Udinese ha comandato il centrocampo e ha fatto una partita di alto livello in fase di non possesso soprattutto. Inè chiamato ad un’ulteriore conferma, anche se c’è un problema riguardo il suo impiego.IMPIEGO –per la partita di questa sera non ha sostituti che possano prendere il suo posto durante la partita.