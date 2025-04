Metropolitanmagazine.it - Finn Jones vorrebbe tornare nei panni di Iron Fist nell’MCU

Con Daredevil di Charlie Cox ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe, un altro attore della serie di serie Marvel di Netflix vuole. L’attore ha interpretato Danny Rand (alias) in due stagioni di “” di Netflix e ha anche interpretato il supereroe in “Luke Cage” e “The Defenders”. La serie diè stata ampiamente considerata dai critici e dai fan come la peggiore delle serie Marvel di Netflix.è apparso di recente alla convention anime LaConve in Messico e ha notato che c’è una “volontà da parte dei fan di vedere” il suo ritorno comenel Marvel Cinematic Universe. Il capo dello streaming e della TV dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha suscitato fermento a febbraio dicendo a Entertainment Weekly che l’MCU stava “esplorando” il ritorno degli eroi Netflix di Cox, che includerebbero Jessicadi Krysten Ritter, Luke Cage di Mike Colter edi