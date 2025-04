Mistermovie.it - Mister Movie | Sentry in Thunderbolts: Finalmente Svelato il Costume di Lewis Pullman!

Marvel Legends Ci Regala un'Anteprima IncredibileSei in fibrillazione per? Anch'io! L'attesa sta per finire eabbiamo un assaggio di quello che ci aspetta. La Marvel Legends ha appenala action figure dinei panni di, e ragazzi, ilè pazzesco! Dopo mesi di speculazioni e avvistamenti sfuggenti, possiamo ammirare il look completo di questo personaggio enigmatico. Le immagini, trapelate via X, mostrano unimponente e minaccioso, pronto a scatenare la sua potenza.: Un Team di Anti-Eroi Pronto a Conquistare il Cinemahttps://twitter.com/DiscussingFilm/status/1907094358098080247Manon è solo. Preparati a un cast stellare che include Florence Pugh come Yelena Belova, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, David Harbour come Red Guardian e molti altri volti noti.