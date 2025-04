Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il futuro è tutt’altro che scontato: tra PSG e Mondiale per Club, cosa filtra sul francese

di RedazionentusNews24, ilche: tra PSG epersul bomberarrivato a gennaio in prestito seccoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare deldei calciatori della rosa dellache al momento non sono di proprietà delbianconero perchè prestati daidi appartenenza.Tra questi c’è Randal, sbarcato a Torino a gennaio con la formula del prestito secco. I bianconeri dovranno trovare un altro accordo con il PSG e con il centravanti: possibile sì, ma non ancora. E di mezzo ci sarà anche ilperche imporrà decisioni.Leggi suntusnews24.com