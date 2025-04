Lapresse.it - E’ morta suor Paola, Lazio in lutto: “Continuerà ad ispirarci”

Laricorda, la religiosa tifosissima biancoceleste scomparsa ieri, diventata celebre per le sue partecipazioni a ‘Quelli che il calcio’ sulla Rai. All’anagrafe Rita D’Auria, aveva 77 anni ed era malata da tempo. “La S.S.e il Presidente Claudio Lotito desiderano esprimere il proprio cordoglio e la propria commozione per la scomparsa di, figura amatissima da tutti i tifosi biancocelesti e dall’intera comunità romana.è stata un faro di speranza e generosità, un esempio straordinario di umanità e dedizione nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto o conforto. Con il suo sorriso e la sua disponibilità costanti, ha incarnato i valori della solidarietà e dell’accoglienza, rendendosi punto di riferimento per migliaia di persone”, recita la nota di cordoglio del club.