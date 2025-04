Metropolitanmagazine.it - Oggi Netanyahu va in Ungheria, nonostante il mandato di arresto internazionale

ha una visita di cinque giorni insu di lui penda und’emesso dalla Corte penale. L’riconosce la giurisdizione della Corte, e quindi in teoriadovrebbe essere arrestato una volta arrivato nel paese; in pratica non succederà, come ha già annunciato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, perché la Corte non ha gli strumenti per costringere gli stati a rispettare le sue decisioni e l’è un paese amico di Israele.«L’Ue sostiene la Corte penalee i principi stabiliti nello Statuto di Roma». Ne «rispetta l’indipendenza e l’imparzialità». Ed «è fortemente impegnata nella giustizia penalee nella lotta contro l’impunità. Come affermato nelle Conclusioni del Consiglio del 2023, il Consiglio invita tutti gli Stati a garantire la piena cooperazione con la Corte, anche mediante la rapida esecuzione dei mandati dipendenti, e a stipulare accordi volontari».