Lettera43.it - Jordan Bardella e la maledizione dei delfini in casa Le Pen

Leggi su Lettera43.it

Questa è una storia familiare, prima ancora che politica. Una storia diingrati ma anche diillusi, umiliati e ripudiati. Di radici rinnegate ma impossibili da recidere del tutto. Di cognomi che diventano marchi. Potrebbe essere la storia di Forza Italia e del Silvio Berlusconi padre e padrone che come Crono dava alla luce e divorava i suoi possibili successori. Ma invece è la storia di un’altrata. Quella della destra francese dei Le Pen., una «risorsa formidabile» che può aspettareLa condanna per appropriazione indebita di fondi Ue e la conseguente ineleggibilità per cinque anni rischiano seriamente di mandare in frantumi le ambizioni presidenziali di Marine Le Pen. Un sogno che la figlia di Jean-Marie detto il Menhir ha accarezzato senza poterlo agguantare per tre volte: nel 2012, nel 2017 e nel 2022.