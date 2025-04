Screenworld.it - Alieni, mutanti e xeno: l’Inquisizione è la vera anima di Warhammer 40K?

Leggi su Screenworld.it

Nelle gigantesche città del 41simo millennio, l’umanità dovrebbe essere al sicuro dai pericoli che gli Space Marines tengono a bada, nelle profondità dello spazio. Eppure, anche nelle titaniche città alveari, eretici esi muovono nell’ombra, per corrompere la fragile umanità, troppo debole per resistere alle lusinghe dei Poteri Perniciosi. A impedire il diffondersi di questo veleno nell’Imperium è una delle più antiche e spietate agenzie, capace di arrivare ovunque e purificare interi mondi all’occorrenza:.Nata nel momento più cupo dell’umanità, durante l’oscurità degli anni dell’Eresia di Horus, l’Ordo Inquisitorium è diventato una presenza costante nella società dell’Imperium, l’espressione più autentica della feroce repressione di un governo che non accetta opinioni non allineate.