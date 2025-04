Universalmovies.it - Val Kilmer è morto a causa di una polmonite

Valall’età di 65 anni adi una, a darne notizia poche ore fa la figlia Mercedes.L’attore statunitense esordì in teatro ma divenne famoso intorno agli anni ’80 grazie a film comici quali Top Secret del 1984 e Scuola di Geni dell’anno successivo. Ma a decretare il suo successo come attore cinematografico furono film come Top Gun, al fianco di Tom Cruise e Willow, il film fantasy prodotto da George Lucas. Memorabile fu la sua interpretazione di una icona musicale quale Jim Morrison in The Doors, il film del 1991 diretto da Oliver Stone. Valfu molto apprezzato dalla critica e dal pubblico anche in Tombstone, il film western dove interpretò Doc Holliday, e in Batman Forever dove vestiva meravigliosamente i panni dell’Uomo Pipistrello/Bruce Wayne.