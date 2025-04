Napolipiu.com - Repubblica: “Conte, niente panchina a Bologna. La prima squalifica per il Napoli”

È arrivata puntuale e inevitabile la squalifica per Antonio Conte, che non sarà in panchina nel posticipo di lunedì sera a Bologna. Il cartellino giallo rimediato contro il Milan al Maradona, il quinto in campionato, ha fatto scattare automaticamente il turno di stop per cumulo di ammonizioni, come previsto dal regolamento. A guidare gli azzurri al Dall'Ara sarà quindi Cristian Stellini, vice storico del tecnico leccese.Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica, si tratta della prima squalifica stagionale per il Napoli, un evento raro che arriva dopo mesi in cui la squadra ha brillato non solo per rendimento, ma anche per comportamento in campo. Finora, infatti, nessun tesserato azzurro aveva subito provvedimenti disciplinari rilevanti, grazie a una strategia ben precisa: Conte ha sempre protetto i suoi uomini, assumendosi in prima persona il peso delle proteste con gli arbitri, tenendo così lontani i giocatori da potenziali sanzioni.