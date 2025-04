Multe | ad Arezzo incassati 39 milioni nel 2024

Lanazione.it - Multe: ad Arezzo incassati 3,9 milioni nel 2024

, 2 aprile 2025 – Firenze, con 61,6di euro, è il comune della Toscana che, nel, ha registrato i maggiori proventi dae sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. È quanto emerso dall’analisi di Facile.it su dati Siope*, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia toscani abbiano superato i 112di euro, valore in calo del 9% rispetto al 2023. I comuni che hanno incassato di più Firenze, come detto, non solo è il comune della Toscana che ha dichiarato i maggiori proventi dastradali alle famiglie, ma conquista anche il terzo posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova, il comune di Livorno, con 9,3di euro, seguito a poca distanza da quello di Siena, con quasi 9,1di euro.