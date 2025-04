Ilaria Sula | ritrovato in una valigia il corpo della ragazza scomparsa a Roma

Leggi su Open.online

Questa mattina all’alba è statoildi, 22enne,lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a. Ilgiovane è statoin un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatoriSquadra Mobile die del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Si indaga per omicidio.aveva un appuntamento con qualcuno il giorno. Studentessa di statistica a La Sapienza, non aveva portato con sé trucchi il giornosua uscita. Questo porterebbe a pensare che non aveva programmato di stare troppo tempo fuori casa. Originaria di Terni, laaveva un telefono cellulare che è stato localizzato in zona Quarticciolo.