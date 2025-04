Ilrestodelcarlino.it - Spal, un bilancio in chiaroscuro nei playout

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che rapporto hanno i giocatori dellacon i? A 360 minuti vale la pena chiederselo, considerando che in questo momento giocarsi la salvezza nella doppia sfida è l’ipotesi di gran lunga più probabile per i biancazzurri, che devono chiaramente evitare di farsi risucchiare dalle ultime della classe e magari guadagnare una posizione che potrebbe fare la differenza. Ma diamo un’occhiata ai precedenti neidegli atleti della, partendo però da mister Baldini che non ha certamente un ricordo piacevole. Nella stagione 2021-22, dopo aver compiuto una grande rimonta alla guida del Vicenza nel campionato di serie B, il tecnico di Massa si è ritrovato a incrociare il Cosenza nei. L’inerzia sembrava favorevole alla sua squadra, soprattutto dopo la vittoria nella gara di andata, invece una doppietta di Larrivey nel match di ritorno ha condannato i biancorossi alla retrocessione in serie C.