Ambientalisti contro il Ponte sullo Stretto di Messina, il reclamo all'Ue

Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia sono tornate dalla Commissione Europea con un doppioche punta dritto al cuore normativo del progetto deldi. Le quattro associazioni accusano l’Italia di aver aggirato le regole comunitarie in materia ecologica, rimettendo in moto una macchina burocratica che, secondo loro, dovrebbe restare spenta.Il caso, che si trascina da due decenni con alterne fortune politiche, torna ora in primo piano nel palcoscenico europeo, con l’ambizione di bloccare sul nascere un’infrastruttura che i promotori definiscono epocale, ma che per gliè solo una vecchia chimera travestita da progresso.Accuse deglisul: impatto e criticitàIn occasione di una conferenza stampa a Montecitorio, le associazioni hanno snocciolato il calendario delle azioni messe in campo.