Ilfattoquotidiano.it - “Altro che caffé, tra me e Ilary c’è stata un’intensa relazione. Ci vedevamo in hotel a Milano”: le rivelazioni di Iovino al processo per il divorzio Totti-Blasi. E il Pupone vuole tagliare l’assegno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il caffè più bollente del gossip italiano degli ultimi dieci anni rischia di andare di far scottare. O persino di andargli di traverso. Non devono averle fatto piacere le dichiarazioni rilasciate ieri – sotto giuramento – da Cristiano, il personal trainer e influencer iper tatuato passato dalla periferia della popolarità al centro della scena, prima per il presunto flirt con lapoi per il pestaggio di cui è stato vittima nell’aprile del 2024 dopo la rissa con Fedez in una discoteca milanese. Ora la sua testimonianza rischia di essere decisiva nelper iltra Francescoe la.Cristianoconferma lacon“Tra me ec’èuna vera e intensa, intima e sentimentale”. Con questa frase, pronunciata ieri davanti al giudice Simona Rossi e riportata dal Corriere della Sera, Cristianoha dunque smontato il “teorema” argomentato in diverse occasioni da, secondo la quale tra lei e il personal trainer non c’era stato nulla di più di un’amicizia e qualche caffè.