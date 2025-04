Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-04-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sui Transiti a rilento lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e la Nomentana e poi tra la Casilina e la Roma Fiumicino perintenso Anche sulla carreggiata esterna si rallenta con code a tratti tra lampia e la Tiburtina e poi nel quadrante opposto tra Cascia e la Pisana qui a seguito di un incidente incidente che ritroviamo anche sulla via Pontina con Code in direzione 103 Tor de' Cenci e il raccordo anulare in tangenziale abbiamo code pertra San Lorenzo e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico andiamo Real 100celle Dov'è per lavori sulla rete tranviaria Fino al prossimo 11 maggio sono state attivate delle modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta in base alla avanzamento dei lavori su via Giacomo Bresadola via Federico Delpino in via Filippo Parlatore deviazioni per le linee di bus 519 n 5 n 543