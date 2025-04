Liberoquotidiano.it - Alzheimer: occhio, cosa succede se si dorme poco

Dormireaumenta il rischio di contrarre l': lo ha scoperto un team di ricerca statunitense composto da scienziati della Scuola di Medicina dell'Università di Yale e dell'Università Statale della Pennsylvania. I ricercatori, in particolare, hanno trovato una possibile correlazione tra ilsonno e il restringimento di aree cerebrali associate all'. Al centro del lavoro di ricerca, coordinato dal dottor Gawon Cho specializzato in medicina interna, l'analisi della qualità del sonno di 271 persone, a cui poi sono state effettuate scansioni cerebrali a 13-17 anni di distanza. Nella loro valutazione, gli scienziati si sono concentrati su tre tipi di sonno: quello a onde lente o sonno profondo, che si raggiungedopo essere andati a dormire; la fase REM (Rapid Eye Movement), quella onirica caratterizzata da un movimento rapido degli occhi che si raggiunge prima del risveglio; e il numero di risvegli attraverso la polisonnografia.