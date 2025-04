Thesocialpost.it - Tragico schianto in moto, l’impatto è spaventoso: morto sul colpo, aveva soltanto 40 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Dramma sulla strada provinciale tra Pontedassio e Diano Arentino, in località Monti. Un furgone e unache percorrevano la strada in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio è stato ilciclista, un 40enne di Imperia, sbalzato nelle fasce sottostanti la strada: per lui non c’è stato niente da fare.Leggi anche: Meloni frena von der Leyen sui dazi Usa: niente risposta immediata, ma c’è un piano B segretoSul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118, la Croce Rossa di Imperia e i Vigili del Fuoco, oltre all’elisoccorso Grifo. Il personale sanitario si è calato dall’elicottero con il verricello, ma, purtroppo, non ha potuto far altro se non constatare il decesso delciclista.Sono ancora in corso i rilievi da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.