Cosa c’è dietro l’avvicinamento tra la Libertas e il M5s

Nella vela una manovra del genere si chiama strambata: la liaison tra l’Ente di promozione sportiva Cnse il M5s è un amore giovane, scoppiato in modo se si vuole improvviso e spettacolare. Nulla di strano: è una peculiarità degli Eps, nati per promuovere e organizzare sul territorio attività fisico-sportive con finalità formative e ricreative, rappresentare gli interessi di soggetti che nulla hanno a che fare con lo sport, a iniziare dai partiti politici. Non a caso le radici di Cnssono tradite dal nome stesso, visto che l’ente fu fondato addirittura da Alcide De Gasperi nel 1945, «ma dopo la fine della Dc è rimasto per qualche tempo a galleggiare, orfano di precisi riferimenti politici», ricostruisce a Lettera43 una fonte che conosce a menadito le istituzioni sportive del Paese.