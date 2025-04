Iodonna.it - Iniziare a correre: ecco come modificare la dieta

Leggi su Iodonna.it

Hai deciso: questa primavera inizi a! Magari per scaricare lo stress, magari per buttare giù qualche chiletto che ti appesantisce o semplicemente per il piacere di fare sport all’aria aperta. Ma attenzione: se il tuo corpo cambia ritmo, anche la tua alimentazione deve adattarsi.è un’attività che richiede un’attenzione specifica ai nutrienti, per evitare cali di energia e sostenere la performance. Vietato lasciare le cose al caso., invece,fare le scelte giuste a tavola quando la corsa diventa parte integrante della tua fitness routine. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X