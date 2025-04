Quotidiano.net - Val Kilmer e la malattia, l’attore di Top Gun morto per una polmonite dopo la battaglia contro il cancro

Los Angeles, 2 aprile 2025 – Unalla gola diagnosticato 11 anni fa. Un intervento. le cure e la guarigione. Un tumore però che ne avevano però minato il fisico e la voce delValper le complicazioni seguite a unacontratta nelle scorse settimane. L'attore statunitense, protagonista dal grande carisma che ha interpretato film di successo come "Top Gun", "Batman Forever" e "The Doors", è infattimartedì 1 aprile all'età di 65 anni a Los Angeles. A chiarire le cause del decesso è stata la figlia.è stato stroncato da una, ha infatti dichiarato la figlia Mercedesal New York Times. Roma 10/01/2005 - Presentazione del film diretto da Oliver Stone " Alexander " interpretato da Colin Farrell e Valagenzia Aldo Liverani -repertorio-allerta’ di 65 anniamericano ValMa da tempolottavaunache ne aveva fiaccato il fisico.