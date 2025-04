Universalmovies.it - Drop – Accetta o Rifiuta | Il nuovo trailer del film di Christopher Landon

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha svelato ieri ildio Muori, ildiretto da.Reduce dall’ottimo successo ottenuto con i primi duedella saga “Auguri per la Tua Morte” (a proposito, occhio agli aggiornamenti riguardo il terzo), l’acclamato registasi appresta a tornare sui schermi cinematografici con un thriller moderno, dove nessuno è libero da sospetti. In, infatti, una donna si ritrova costretta a vivere un’esperienza traumatica in occasione del più classico dei primi appuntamenti con un uomo affascinante.guida un cast formato da Meghann Fahy (The White Lotus) e Brandon Sklenar (It Ends with Us), e con Violett Beane (Obbligo o verità), il giovane esordiente Jacob Robinson, Reed Diamond (L’arte di vincere), Gabrielle Ryan (Power Book IV: Force), Jeffery Self (Mack & Rita), Ed Weeks (The Mindy Project) e Travis Nelson (The Lake).