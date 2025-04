Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia, minorenni adescate sui social e ricattate: due arresti

San Lazzaro (Bologna), 2 aprile 2025 - Avevano adescato duesuinetwork, fingendosi giovani e di bell'aspetto, le avevano minacciate di accedere ai loro profili e di 'bannarle' dagli stessi, ottenendo così, dalle ragazzine intimorite, foto e video che le ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Tutto questo per alimentare le proprie morbosità e fantasie erotiche pensando che nessuno li avrebbe trovati. Maxi indagine dei carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena – Sezione operativa, coordinati dalla Procura della Repubblica, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Bologna, nei confronti di due uomini, residenti nelle province di Roma e Varese. Sono indagati per il delitto di produzione e detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata.