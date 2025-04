Sport.periodicodaily.com - Monza vs Como: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Contro i brianzoli, ormai già retrocessi, i lariani vogliono tornare alla vittoria per avvicinarsi alla salvezza.vssi giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 15 presso l’U-Power Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMissione impossibile quella a cui brianzoli dovrebbero essere chiamati per raggiungere ancora la salvezza. Ma il distacco da colmare è ora di dieci punti ad otto giornate dal termine, tanto che anche la squadra di Nesta non ci crede davvero più. Nell’ultimo turno è arrivato il diciannovesimo ko stagionale contro il Cagliari, come dire, piove sul bagnato!I lariani sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Empoli che li ha portati a +7 sul terz’ultimo posto in classifica.