NBA in Europa | all’orizzonte la figura di Pau Gasol come CEO

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, circa la possibilità di creare una lega sotto il controllo della NBA in, con le franchigie attuali del Vecchio Continente impegnate a capire gli sviluppi e le possibilità in vista dei prossimi anni, ora arrivano nuovi possibili scenari.Secondo quanto riportato da Eurohoops infatti, l’NBA starebbe pensando a PauCEO dell’eventuale nuova competizione: un profilo di grande carisma e che avrebbe tutti i requisiti, almeno sulla carta, per legare i due mondi cestistici separati dall’Atlantico.“Pau– ha affermato un portavoce della NBA – è una persona con legami molto forti sia con la NBA che con il basket europeo, oltre ad essere una delle figure più rispettate e popolari di questo sport a livello globale. I suoi risultati parlano da soli.